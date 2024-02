O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta sexta-feira (23) o trabalho dos "heróis" que combatem na Ucrânia e o rearmamento de sua nação, por ocasião do dia dedicado às Forças Armadas, na véspera do segundo aniversário do início da ofensiva no país vizinho.

KRAMATORSK, Ucrânia:

Adolescente ucraniana enterra sua família após bombardeio russo

Equipes de resgate realizaram buscas com suas próprias mãos em uma tentativa desesperada de salvar a família de Elizaveta Kravchenko, de 17 anos, na noite em que um míssil russo destruiu sua casa no leste da Ucrânia.

WASHINGTON:

EUA anuncia maior rodada de sanções contra a Rússia desde o começo da guerra

Os Estados Unidos miram em mais de 500 pessoas e organizações de vários países em sua maior rodada de sanções contra a Rússia, desde que o país euroasiático invadiu a Ucrânia há dois anos e em resposta à morte na prisão do opositor russo Alexei Navalny.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Diretor do Mossad viaja a Paris para negociar trégua na guerra em Gaza

Uma delegação israelense liderada pelo diretor do Mossad viaja nesta sexta-feira (23) a Paris, segundo a imprensa do país, para tentar negociar uma trégua com o Hamas em Gaza, território que enfrenta uma situação humanitária desesperadora, com bombardeios incessantes.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DO MÉXICO:

Com as portas dos EUA fechadas, migrantes haitianos optam pelo 'Sonho Mexicano'

Durante uma conversa com seu pai, Evens faz uma brincadeira perguntando se sua mãe o alimenta bem, e também cita a situação no Haiti. No México, ele teme não poder fazer nada caso sua família esteja em perigo.

CIDADE DO PANAMÁ:

Juíza do Panamá ordena prisão do ex-presidente Martinelli

Uma juíza do Panamá ordenou, nesta quinta-feira (22), a prisão do ex-presidente Ricardo Martinelli, asilado na embaixada da Nicarágua há duas semanas, após perder o último recurso para evitar uma condenação a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

PORT OF SPAIN, Trinidad e Tobago:

Petróleo, cocaína, tripulação fantasma: os mistérios do naufrágio em Trinidad e Tobago

Não havia um, mas dois navios; a carga era diesel e não madeira; um quilo de cocaína apareceu a poucos metros do incidente; não há sinal da tripulação: o naufrágio e posterior vazamento em Trinidad e Tobago está repleto de incógnitas.

CARTAGENA:

Colômbia anuncia recuperação de tesouro 'incalculável' em navio submerso

O governo da Colômbia anunciou, nesta sexta-feira (23), que em abril começará a extração de objetos de "valor incalculável" que fazem parte do tesouro do galeão espanhol San José, submerso há três séculos no mar do Caribe.

URAIMA, Venezuela:

"Vi amigos pisoteados": sobrevivente da tragédia de mineração na Venezuela

Pedro foi salvo pelo almoço. Ele tinha acabado de parar de procurar ouro em uma mina ilegal no sul da Venezuela e saiu para comer. Quando voltou, quase foi engolido por um deslizamento de terra que deixou pelo menos 16 mortos.

COLUMBIA, Estados Unidos:

Para muitas republicanas da Carolina do Sul, Nikki Haley é a indicação do partido

Uma mulher forte aspira a governar os Estados Unidos: Nikki Haley, única adversária de Donald Trump, tem altos níveis de popularidade entre muitas republicanas que votarão nas primárias do partido neste sábado na Carolina do Sul.

-- EUROPA

VALÊNCIA:

Incêndio em prédio residencial deixa 4 mortos e 14 desaparecidos na Espanha

Os bombeiros conseguiram, nesta sexta-feira (23), entrar no prédio residencial da cidade espanhola de Valência devorado pelas chamas, em busca de 14 pessoas ainda desaparecidas nesta tragédia que deixou quatro mortos.

BERLIM:

Alemanha volta a debater proibição da prostituição

Birgit costumava pagar por serviços sexuais amparada por uma legislação que lhe traz tranquilidade. Mas a mulher de 57 anos teme que as coisas mudem em seu país, Alemanha, que volta a debater a proibição da prostituição, legalizada há 20 anos.

BERLIM:

Alemanha legaliza uso recreativo da maconha

Comprar maconha ou cultivá-la em casa para consumo pessoal será possível a partir de 1º de abril na Alemanha, cujo Parlamento aprovou nesta sexta-feira (23) uma das legislações mais liberais da Europa.

ATENAS:

Diante da crise do custo de vida, gregos compartilham moradia durante a velhice

Em um café de Atenas, Malamo e Thalia analisam as plantas de um apartamento que será remodelado para se tornar uma "residência solidária" para idosos, uma novidade na Grécia diante da crescente precariedade da terceira idade.

=== ECONOMIA ===

SINGAPURA:

Airbus e Boeing em apuros para entregar seus aviões nos prazos

A Boeing e Airbus receberam encomendas bilionárias no salão aeronáutico de Singapura (Singapore Airshow) nesta semana, mas podem enfrentar sérios problemas para cumprir prazos devido às dificuldades nas redes de abastecimento, alertam analistas.

BARCELONA:

Congresso mundial de telefonia móvel começa em Barcelona de olho na IA

O Mobile World Congress (MWC), evento-chave para o setor das telecomunicações, começa na segunda-feira em Barcelona em um clima de euforia em relação à inteligência artificial (IA), com a qual o setor tecnológico espera impulsionar o mercado móvel.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Cinema francês celebra Prêmios César atormentado por denúncias de violência sexual

O cinema francês celebra, nesta sexta-feira (23), a sua gala anual, os Prêmios César, novamente atormentados por denúncias de violência sexual, desta vez de atrizes que eram menores quando foram supostamente vítimas de diretores abusivos.

PARIS:

França testa ajuda psicológica depois do cinema com o filme 'The Thaw'

A França testará ajuda psicológica nos cinemas pela primeira vez por ocasião da estreia de "The Thaw", um filme sombrio da diretora belga Veerle Baetens que aborda de forma direta o trauma da agressão sexual na infância.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

