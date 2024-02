Netanyahu propõe primeiro plano de 'pós-guerra' em Gaza

A AFP teve acesso nesta sexta-feira (23) ao documento, que Netanyahu apresentou na noite de ontem ao gabinete de segurança do governo. O texto lembra os objetivos do exército em Gaza: desmantelar o Hamas e a Jihad Islâmica e libertar os reféns sequestrados em 7 de outubro, quando teve início o conflito.

As forças israelenses "exercerão um controle de segurança em toda a área a oeste da Jordânia, incluindo a Faixa de Gaza, para impedir o fortalecimento de elementos terroristas" e conter "as ameaças a Israel", diz o plano. Israel também irá manter "sua liberdade de ação operacional em toda a Faixa de Gaza, sem limite de tempo."

No sul da Faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito, Israel "irá manter um cerco, em cooperação com o Egito e os Estados Unidos", para evitar o rearmamento das organizações palestinas, diz o documento, que também prevê "a desmilitarização total de Gaza", exceto o material necessário para manter a ordem, bem como a "desradicalização de todas as instituições religiosas, educacionais e sociais" daquele território.

Quanto à administração da Faixa de Gaza, Netanyahu recomenda confiá-la "a funcionários locais com experiência em gestão e sem vínculos com países ou entidades que apoiam o terrorismo", um projeto semelhante ao apresentado no começo de janeiro por seu Ministro da Defesa, Yoav Gallant.

O documento não faz qualquer menção à Autoridade Palestina, de Mahmud Abbas, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, embora tampouco descarte explicitamente que essa entidade, rival dos islamitas do Hamas, participe da gestão de Gaza. O texto tampouco faz referência à criação de um Estado palestino independente, uma opção apoiada por Estados Unidos, Reino Unido e França.