Lyon vence Metz e continua subindo no Francês

O Lyon manteve sua sequência positiva no Campeonato Francês ao derrotar o Metz por 2 a 1 nesta sexta-feira (23), pela 23ª rodada.

Em ascensão desde a chegada do técnico Pierre Sage, em dezembro, o time chega à quarta vitória consecutiva no campeonato e é o 10º na tabela com 28 pontos, depois de ter ocupado a lanterna no início da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogando em casa, o Metz chegou a abrir o placar no início da partida com Georges Mikautadze (13'), mas o Lyon conseguiu empatar pouco antes do intervalo com Alexandre Lacazette (45'+1). No segundo tempo, a virada veio com Saïd Benrahma (60').