Leverkusen vence Mainz e bate recorde invencibilidade de um clube alemão

Com essa sequência, o Leverkusen bate a marca do Bayern de Munique de Hansi Flick, que ficou 32 jogos invicto entre dezembro de 2019 e setembro de 2020.

O Bayer Leverkusen, líder isolado da Bundesliga, venceu o Mainz em casa por 2 a 1 nesta sexta-feira (23), pela 23ª rodada, e estabeleceu um novo recorde de invencibilidade para um clube alemão, ao emendar 33 jogos sem perder, somando todas as competições.

Esta é a 29ª vitória do Leverkusen desde o início da temporada. No Campeonato Alemão, o time venceu 19 jogos, empatou quatro e está cada vez mais próximo do seu primeiro título na competição.

Agora, a vantagem na liderança sobre o Bayern de Munique (2º) subiu provisoriamente para 11 pontos, num momento de crise para o clube bávaro, que vem de três derrotas consecutivas e no sábado recebe o RB Leipzig na Allianz Arena.

Na história do Campeonato Alemão, nunca um time que conseguiu abrir oito pontos de vantagem a 11 rodadas do fim deixou o título escapar.

Nesta sexta-feira, o jogo contra o Mainz (17º, na zona de rebaixamento) foi mais complicado do que o esperado para o líder, que só chegou ao gol da vitória na metade do segundo tempo, em um chute de longe do meio-campista Robert Andrich (68') que o goleiro Robin Zentner aceitou.

Antes, o Leverkusen havia aberto o placar logo no início com o suíço Granit Xhaka, que marcou seu primeiro gol pela equipe batendo colocado de esquerda (3').

Mas pouco depois, o Mainz empatou em uma bola levantada na área que Dominik Kohr desviou de cabeça (7').