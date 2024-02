Kalinskaya surpreende e bate Swiatek na semifinal do WTA 1000 de Dubai

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, teve sua sequência de vitórias interrompida nesta sexta-feira (23), ao cair na semifinal do WTA 1000 de Dubai com uma surpreendente derrota para a russa Anna Kalinskaya (40ª).

Kalinskaya fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 40 minutos.

A russa, que entrou no quadro principal do torneio vinda do qualifying, vai enfrentar em sua primeira decisão no circuito a italiana Jasmine Paolini (26ª), que na outra semifinal passou pela romena Sorana Cirstea (22ª), com parciais de 6-2 e 7-6 (8/6).