Justiça espanhola pede prisão de um dos filhos do presidente de Guiné Equatorial

Um juiz espanhol emitiu, nesta sexta-feira (23), ordens de captura contra três dirigentes de Guiné Equatorial, entre eles um filho do presidente do país africano, no âmbito de uma investigação sobre o sequestro de quatro opositores.

As ordens de prisão "europeias e internacionais" apontam para Carmelo Ovono Obiang, filho do presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, assim como para Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo, informou a Audiência Nacional, o tribunal encarregado de casos de terrorismo e de assuntos particularmente delicados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carmelo Ovono Obiang também é o chefe de inteligência externa desta antiga colônia espanhola; Obama Nchama é ministro de Estado a cargo da segurança doméstica e Nguema Endo é diretor-geral de segurança presidencial.