Israel: plano para o pós-guerra na Faixa de Gaza prevê controle militar no enclave

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, divulgou nesta sexta-feira, 23, o plano mais detalhado até o momento para o pós-guerra na Faixa de Gaza. O documento materializa declarações anteriores do premiê para o enclave, com a promessa de Israel manter o controle militar indefinido no território enquanto a administração civil ficaria nas mãos dos palestinos de Gaza que não tenham vínculos com o grupo terrorista Hamas. O plano contraria os líderes palestinos, que o chamaram de "fadado ao fracasso", e os anseios dos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, que defendem a soberania palestina após o fim da guerra. Se concretizado, o projeto de Israel inviabiliza o estabelecimento de um Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia ocupada por Israel no curto prazo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O documento reitera a posição israelense de ser contra o "reconhecimento unilateral de um Estado palestino" por considerá-lo "uma forma de recompensa pelo terrorismo".

Em contrapartida, duas zonas-tampão controladas por Israel seriam criadas por tempo indefinido: uma na fronteira de Gaza com o Egito, que poderia aumentar as tensões com o governo egípcio e presume uma invasão a cidade de Rafah; e outra ao longo da fronteira israelense, com o controle do território dentro do enclave, onde hoje militares destroem edificações. Em relação à administração civil, os gestores seriam escolhidos a dedo por Israel entre os "moradores locais" que não "tenham vínculos com países e entidades que apoiem o terrorismo". Embora o projeto não mencione explicitamente a Autoridade Palestina, que administra partes da Cisjordânia ocupada por Israel, a menção a moradores da Faixa de Gaza descarta implicitamente o envolvimento da liderança. O plano, como esperado, também pede o fechamento da UNRWA, a agência da ONU para refugiados palestinos, que tem forte atuação na Faixa de Gaza. Desde as recentes acusações feitas por Israel sobre possíveis membros do Hamas atuando entre a equipe da organização, a organização perdeu boa parte de seu financiamento, apesar de a acusação estar em xeque por uma avaliação de inteligência dos EUA. O documento também defende uma reforma dos sistemas de educação e bem-estar social de Gaza que, segundo Israel, hoje fomentam o extremismo. A intenção de Israel com o plano, diz o governo israelense, é dificultar que Israel sofra outro ataque como o de 7 de outubro, no qual autoridades israelenses dizem que cerca de 1,2 mil pessoas foram mortas. Entretanto, o plano reduz ainda mais o tamanho da Faixa de Gaza e não permite a independência do enclave. A Autoridade Palestina, que administra áreas da Cisjordânia ocupada por Israel, chamou o plano de "colonialista e racista" e disse que equivaleria à reocupação israelense no enclave, como existia antes de 2005. "Se o mundo estiver genuinamente interessado em ter segurança e estabilidade na região, deve pôr fim à ocupação de Israel das terras palestinas e reconhecer um Estado palestino independente com Jerusalém como sua capital", declarou Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Play