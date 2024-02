Inter Miami contrata volante argentino Federico Redondo

O Inter Miami, do astro Lionel Messi, anunciou, nesta sexta-feira (23), a contratação do volante Federico Redondo, do Argentinos Juniors, que estava no elenco da seleção da Argentina no Pré-Olímpico Sul-Americano, classificada para os Jogos de Paris 2024.

Federico, de 21 anos, é filho do ex-jogador do Real Madrid Fernando Redondo e vai reforçar o time da Flórida na disputa da MLS.

O Inter, que venceu o Real Salt Lake na primeira rodada da liga norte-americana por 2 a 0, não informou os valores da transferência.