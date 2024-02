Haiti paga dívida de US$ 500 milhões à Venezuela por fornecimento de petróleo

O Haiti, o país mais pobre das Américas, pagou uma antiga dívida de 500 milhões de dólares (R$ 2,49 bilhões) à Venezuela pelo fornecimento de petróleo recebido através do programa PetroCaribe, informou o governo venezuelano nesta sexta-feira (23).

"O governo da Venezuela informa com satisfação a conclusão do processo de recuperação e cobrança de uma dívida no valor de 500 milhões de dólares [...] derivada do fornecimento de hidrocarbonetos ao Haiti no âmbito do Acordo de Cooperação Energética PetroCaribe", diz o comunicado divulgado pelo vice-presidente de Comunicação, Freddy Náñez.

Entre 2008 e 2018, o Haiti fez parte do PetroCaribe, um mecanismo de cooperação concebido pelo falecido presidente Hugo Chávez que permitiu a vários países latino-americanos e caribenhos adquirir produtos petrolíferos a preços vantajosos e com facilidades de pagamento.