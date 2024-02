Greve mantém Torre Eiffel fechada na manhã de sábado

A torre Eiffel seguirá fechada na manhã de sábado (24), pelo sexto dia consecutivo, devido a uma greve dos sindicatos, que denunciam uma "preocupante deterioração" deste emblemático monumento parisiense.

A "Dama de Ferro" está com as portas fechadas desde segunda-feira, depois que as representações sindicais de seus funcionários, FO e CGT, convocaram uma greve para "denunciar a gestão atual" deste monumento, símbolo de Paris.

O fechamento deixou muitos visitantes frustrados, sobretudo os turistas estrangeiros.