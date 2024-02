França testa ajuda psicológica depois do cinema com o filme 'The Thaw'

"The Thaw", filme de 2023, narra o retorno à sua cidade natal de Eva, uma jovem devastada por um trauma que sofreu na infância. Em seu carro ela carrega um enorme bloco de gelo, elemento-chave para ajudá-la a enfrentar o passado.

"A ideia de 'cine-safe' é basicamente dizer que um cinema é um lugar onde você pode se sentir seguro, sejam quais forem as emoções que você vai sentir, e que você não está sozinho", explicou à AFP por telefone a promotora da ideia, Mélanie Simon-Franza, gerente da La Grande Distribution.

A França testará ajuda psicológica nos cinemas pela primeira vez por ocasião da estreia de "The Thaw", um filme sombrio da diretora belga Veerle Baetens que aborda de forma direta o trauma da agressão sexual na infância.

O filme é a estreia na direção da atriz belga Veerle Baetens, que se destacou em 2012 ao estrelar o filme indie "Alabama Monroe".

"The Thaw" é inspirado em um romance que fez enorme sucesso nos Países Baixos e na Bélgica, "Débâcle", de Lize Spit, quando foi lançado em 2016.

Baetens diz estar "muito feliz" com a iniciativa da La Grande Distribution.

No início do filme, que estreia na quarta-feira, 28 de fevereiro, na França, uma placa alertará os espectadores (maiores de 12 anos) que podem pedir ajuda ou simplesmente conversar por telefone com membros de associações de bem-estar infantil ou de combate ao suicídio.

"Para ser sincera, tentamos fazer o mesmo no meu país, mas o distribuidor não cooperou. E é por isso que estou muito feliz que na França eles tenham sido sensíveis", explicou a diretora à AFP.