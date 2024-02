EUA anuncia maior rodada de sanções contra a Rússia desde o começo da guerra

O sistema de pagamento russo Mir também foi sancionado. Seu desenvolvimento "permitiu à Rússia contruir uma infraestrutura financeira que lhe permite driblar as sanções e reconstruir os laços rompidos com o sistema financeiro internacional", apontou o Departamento de Tesouro em um comunicado.

O governo americano sempre forneceu apoio a Kiev, mas o desembolso de novos fundos no valor de 60 bilhões de dólares (296 bilhões de reais) está bloqueado no Congresso devido à oposição do núcleo duro dos republicanos, próximos ao presidente Donald Trump, favorito para a indicação de seu partido para as presidenciais de novembro.

Biden exortou os congressistas a aprovar esses fundos "antes de que seja tarde demais".

"Agora é o momento de que nos mantenhamos firmes com a Ucrânia e unidos com nossos aliados e parceiros. Agora é o momento de demonstrar que os Estados Unidos defendem a liberdade e não se inclinam diante de ninguém", disse Biden.

