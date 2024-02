Diretor do Mossad chega a Paris para negociar trégua em Gaza

Uma delegação israelense liderada pelo diretor do Mossad - a agência de israelense de inteligência externa - pousou nesta sexta-feira (23) em Paris, segundo um representante do país, para tentar negociar uma trégua com o Hamas na Faixa de Gaza, território que enfrenta uma situação humanitária desesperadora, com bombardeios incessantes. O Exército de Israel bombardeou durante a noite as cidades de Khan Yunis e Rafah, no extremo sul do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A guerra começou após o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses.

Em resposta, o Exército israelense iniciou uma ofensiva aérea e terrestre que deixou 29.514 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Hamas, considerado um grupo "terrorista" por Estados Unidos, União Europeia e Israel. Os bombardeios pararam apenas durante uma trégua no fim de novembro, que permitiu a libertação de mais de 100 reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque ao território israelense, em troca da liberação de 240 palestinos presos em Israel. Desde então, os mediadores internacionais tentam obter um novo cessar-fogo para libertar os outros reféns e autorizar a entrada de ajuda humanitária. Segundo Israel, 130 reféns continuam em Gaza e 30 deles teriam falecido em cativeiro. Além de David Barnea, diretor do Mossad, a delegação que viajou a Paris para "desbloquear" as negociações inclui Ronen Bar, diretor do Shin Bet, o serviço de segurança interna, segundo a imprensa israelense. A viagem acontece um dia após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentar uma proposta de plano para o futuro de Gaza, que propõe que o território seja governado por "funcionários locais" sem vínculos "com países ou entidades que apoiam o terrorismo". Também propõe, que o Exército israelense possa operar em Gaza e na Cisjordânia para "evitar qualquer ressurgimento da atividade terrorista" e criar uma "zona neutra" para garantir "a segurança" de Israel.

A Autoridade Palestina, que administra a Cisjordânia, expressou oposição veemente ao plano, que não prevê a criação de um Estado palestino independente . "Se o mundo quer segurança e estabilidade na região, deve acabar com a ocupação israelense dos territórios palestinos e reconhecer o Estado palestino independente com Jerusalém como capital", afirmou Abu Rudeineh, porta-voz de Mahmud Abbas, que administra o território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Netanyahu, que destaca que o objetivo da campanha militar é "aniquilar" o Hamas, também pretende desmantelar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA). Israel acusou 12 funcionários da UNRWA de envolvimento no ataque de 7 de outubro. A ONU demitiu os trabalhadores acusados e abriu uma investigação interna. O diretor da agência, Philippe Lazzarini, alertou na quinta-feira que a UNRWA está "no limite", depois que 16 países suspenderam o financiamento.