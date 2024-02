Delegação de Israel chega à França para negociar trégua em Gaza

Israel enviou nesta sexta-feira (23) uma delegação a Paris para negociar uma trégua na Faixa de Gaza, com o olhar voltado também para o pós-guerra, durante o qual pretende manter o controle do território palestino, devastado por combates contra o movimento islamita Hamas. O diretor da agência israelense de inteligência externa (Mossad), David Barnea, chegou à capital da França com Ronen Bar, chefe do serviço de segurança (Shin Bet), para destravar as negociações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na véspera, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, propôs um plano para o pós-guerra em Gaza que sugere que o território seja governado "por funcionários locais sem vínculos com países ou entidades que apoiam o terrorismo". Também propõe que o exército de Israel possa operar em Gaza e na Cisjordânia "para evitar qualquer ressurgimento da atividade terrorista".

"Os planos de Netanyahu buscam perpetuar a ocupação israelense dos territórios palestinos e impedir a criação de um Estado palestino", declarou o porta-voz de Abbas, Nabil Abu Rudeineh. "Se o mundo deseja segurança e estabilidade na região, deve pôr fim à ocupação israelense dos territórios palestinos e reconhecer um Estado palestino independente com Jerusalém como capital." "Netanyahu apresenta ideias que sabemos perfeitamente que nunca terão êxito", declarou Osama Hamdan, autoridade do Hamas em Beirute. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, reagiu ressaltando que seu país se opõe "à reocupação" de Gaza. Já o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Steve Kirby, disse que "o povo palestino deve ter voz e voto por meio de uma Autoridade Palestina relançada". Os bombardeios israelenses continuaram nas cidades de Khan Yunis e Rafah, no extremo sul do território palestino. Já em Deir al-Balah, no centro, 23 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um ataque contra a casa do comediante palestino Mahmud Zuaiter, que também ficou ferido, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Após quatro meses de guerra e com centenas de milhares de pessoas deslocadas, a situação humanitária continua se degradando. Segundo a ONU, 2,2 milhões dos 2,4 milhões de habitantes da Faixa de Gaza estão à beira da fome. Segundo o Cogat, órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável por assuntos civis palestinos, 13 mil caminhões, transportando 250 mil toneladas de ajuda, entraram em Gaza desde o início do conflito, em 7 de outubro. Mas essa ajuda, que depende da autorização de Israel - que impõe um cerco total a Gaza desde outubro - é insuficiente. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, denunciou o que chamou de "violações graves" dos direitos cometidas "por todas as partes" em Israel, Gaza e na Cisjordânia.

A guerra começou após o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses. Em resposta, o Exército israelense iniciou uma ofensiva aérea e terrestre que deixou 29.514 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Hamas, considerado um grupo "terrorista" por Estados Unidos, União Europeia e Israel. Os bombardeios pararam apenas durante uma trégua no fim de novembro, que permitiu a libertação de mais de 100 reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque ao território israelense, em troca da liberação de 240 palestinos presos em Israel.