Comunicado do Business Wire :Tecnotree

O pacote digital da Tecnotree oferece recursos robustos para rastrear clientes em diversos canais, ao oferecer uma melhor visão em 360° de todas as interações. Este ordenamento digital completo e altamente automatizado, junto com TMF Open API e arquitetura compatível com ODA, facilita implementações de serviços com mais rapidez, dando início a novos níveis de agilidade e velocidade em um mercado cada vez mais competitivo e em ritmo acelerado.

O ordenamento digital implantado em vários projetos de transformação inclui recursos prontos para uso do Tecnotree Digital Suite: sistema de gestão de dívida, BSS-Switch com sistema de cobrança online convergente (COCS), sistema de provisionamento de serviços (SPS), novo designer de layout de faturas (BLD), gerenciador de ciclo de vida do cliente (CLM) e muito mais. Ao aproveitar as soluções digitais inteligentes e impulsionadas por IA da Tecnotree, os provedores de serviços poderão alinhar suas capacidades com as necessidades comerciais em evolução. As soluções abrangentes irão auxiliar a proporcionar uma experiência e transformação digital superior ao cliente, ao introduzir a próxima geração de serviços a seus clientes.

Padma Ravichander, Diretor Executivo da Tecnotree Corporation disse: "Temos imenso orgulho da série bem-sucedida de entornos produtivos, pois representam nosso foco inabalável em fornecer transformação digital em grande escala a nossos clientes em várias regiões. Estamos tornando possível a próxima onda de transformação digital, que nos alinha aos mercados em rápido crescimento. Os múltiplos e simultâneos lançamentos demonstram a previsibilidade e estabilidade do Tecnotree Digital Stack em termos de confiabilidade, atualizações dinâmicas de versão e recursos de piloto automático.

Com a solução abrangente de ordenamento completo da Tecnotree, as operadoras podem prover serviços novos e inovadores com valor agregado, abrindo novas oportunidades e fluxos de receita. As transformações digitais irão impulsionar a eficiência operacional das operadoras, permitindo a elas oferecer um envolvimento personalizado com o cliente, enquanto garantem atualizações rápidas e contínuas de funções. As ofertas serão combinadas com conhecimentos profundos em termos de experiências do cliente, com nossos casos de uso de IA incorporada, aumentada e cognitiva no ordenamento."

Ramaseshan Subramanian, Diretor de Entrega e Vice-Presidente Sênior da Tecnotree, disse: "Supervisionar os lançamentos paralelos de nossas soluções BSS digitais de ponta para os principais provedores de telecomunicações no Oriente Médio e na África vem sendo uma prova de nosso compromisso em propiciar a melhor entrega da categoria em um ambiente ágil direcionado ao sucesso do cliente. Nossa conquista de orquestrar 14 entornos produtivos bem-sucedidos para grandes grupos de operadoras ao redor do mundo representa um marco na entrega de extensas transformações de Digital BSS através do Tecnotree Digital Suite e reforça ainda mais nosso compromisso de melhorar a centralização no cliente e a eficiência operacional."

Shahbaz Ahmad Rashid, Chefe no Oriente Médio, África e Europa, e Vice-Presidente Sênior de Vendas na Tecnotree Corporation, disse: "Estamos empolgados com os vários entornos produtivos bem-sucedidos que irão acelerar a transformação digital e proporcionar experiências de classe mundial a nossos clientes. Com as soluções digitais inteligentes da Tecnotree, estas empresas operacionais estarão em melhor posição para satisfazer as crescentes necessidades dos clientes, enquanto aceleram as vendas, simplificam as operações e geram novas oportunidades de monetização."

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um participante digital de Business Support System (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree lidera o TM Forum Open API Conformance com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e do esforço contínuo em intensificar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso ordenamento digital de BSS ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital de experiências múltiplas em Fintech e B2B2X para sua base de assinantes mediante a plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).