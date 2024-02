Comunicado do Business Wire :Neuraptive Therapeutics, Inc.

Evan L. Tzanis, COO and EVP Head of R&D, Neuraptive Therapeutics, Inc. (Photo: Business Wire)

A Neuraptive Therapeutics, Inc., pioneira em reparo e regeneração do nervo, tem o prazer de anunciar novos dados de 24 semanas do estudo NEUROFUSE em andamento para o NTX-001, consolidando ainda mais a posição do produto, após os resultados de prova de conceito anunciados anteriormente com base nos dados de 12 semanas, em janeiro de 2024.

Os dados mais recentes do estudo NEUROFUSE multicêntrico, randomizado, cego ao avaliador, de Fase 2a, destaca a segurança e eficácia do NTX-001 como um tratamento adjunto para nervos periféricos seccionados. Na marca de 24 semanas, o NTX-001 continua a demonstrar um perfil de segurança encorajador, com taxas mais baixas de eventos adversos emergentes do tratamento do que a terapia padrão.

Com relação à eficácia, o NTX-001 demonstrou uma melhoria estatisticamente significativa na função e sintomatologia das mãos, conforme avaliado pelo Michigan Hand Questionnaire (MHQ) quando comparado apenas ao padrão de atendimento, com alterações clínica e estatisticamente significativas observadas em intervalos de oito e 24 semanas . Os desfechos secundários, incluindo a escala numérica de avaliação da dor, também demonstraram melhorias estatisticamente significativas, favorecendo o NTX-001 no período de 24 semanas. Estes resultados validam a resposta clínica precoce relatada no período intermediário de 12 semanas e exibe tendências consistentes e favoráveis em vários desfechos secundários, incluindo múltiplas avaliações de recuperação sensorial.

"As técnicas atuais para o reparo de lesões traumáticas do nervo periférico frequentemente resultam em resultados funcionais decepcionantes, com potencial para dor neuropática significativa. Este ensaio clínico randomizado de Fase 2a, que utiliza o NTX-001 no reparo do nervo, demonstra sua segurança para uso na coaptação dos nervos e mostra uma melhoria significativa nas classificações de dor e nas medidas de resultados funcionais relatadas pelo paciente. Seu potencial para aprimorar o tratamento de pacientes portadores destas lesões devastadoras com a utilização desta nova técnica é intrigante e promete futura aplicação clínica", disse David M. Brogan, MD MSc, Professor Associado de Cirurgia Ortopédica, Washington University em St. Louis e principal autor do estudo.

"Estamos entusiasmados com os resultados e estamos nos preparando rapidamente para apresentar estes resultados de primeira linha em uma próxima conferência científica. Além disso, antecipamos uma reunião de final da Fase 2 com o órgão FDA em um futuro próximo para discutir o desenvolvimento da fase final e o caminho de aprovação", disse Evan Tzanis, diretor de operações e vice-presidente executivo de P&D da Neuraptive Therapeutics, Inc. "Somos gratos aos pacientes, pesquisadores e sua equipe por sua participação e comprometimento com este estudo."

Com o avanço continuado do NTX-001, a Neuraptive Therapeutics, Inc. permanece na vanguarda do desenvolvimento de novas soluções para um número significativo de pacientes afetados por lesões do nervo periférico no mundo inteiro.

Sobre a Neuraptive Therapeutics, Inc.