Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está moldando o futuro das redes, anunciou hoje que está na fase comercial avançada de uma implementação piloto de rede Open RAN para a Vodafone Idea Limited (Vi). A implementação em curso, que começou em setembro de 2023, abrange os principais locais de lançamento e atualmente está transportando tráfego comercial ao vivo antes de uma implementação planejada em grande escala. O piloto marca a primeira implementação compatível com O-RAN na rede da Vodafone Idea, utilizando as bandas de espectro de ondas milimétricas (mmWave) N78 e N258 e B1 compatível com a arquitetura NSA. A Mavenir e a Red Hat continuam trabalhando com clientes e parceiros para oferecer um dos ecossistemas RAN abertos mais sólidos disponíveis na atualidade. Neste caso, a Mavenir está fornecendo um sistema Open RAN completo, nativo da nuvem e de ponta a ponta para a operadora indiana - incorporando uma solução de unidade distribuída (DU) baseada em hardware comercial pronto para uso (COTS) e rádios OpenBeam? escalonáveis e modulares da Mavenir, unidade centralizada (CU), além de recursos completos de unidade de rádio remota (RRU) da Mavenir e software RAN, tudo isso sendo executado na Red Hat OpenShift, a plataforma de aplicativos de nuvem híbrida líder do setor com tecnologia Kubernetes -, otimizado para a implementação em ambientes urbanos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jagbir Singh, diretor técnico da Vodafone Idea, comentou o seguinte sobre a implementação: "Estamos orgulhosos de demonstrar nossa liderança na exploração de soluções de rádio de próxima geração que podem oferecer vantagens sustentáveis aos nossos negócios e aos nossos clientes. Essa implementação de Open RAN, entregue por meio da inovação e de iniciativas estratégicas tecnológicas conjuntas da Mavenir, está em sincronia com nosso plano de transformação tecnológica e nosso ecossistema de fornecedores. Trabalhando em parceria com a solução da Mavenir, vemos um papel importante à frente para a tecnologia Open RAN no fornecimento de recursos aprimorados de rede, melhor TCO e interfaces abertas que impulsionarão a indústria de novas maneiras".

BG Kumar, presidente de Redes de Acesso Plataformas , e Capacitação Digital da Mavenir, disse: "A Vodafone Idea está na vanguarda ao disponibilizar benefícios claros da tecnologia Open RAN para o mercado indiano, que é caracterizado por desafios e oportunidades únicos, incluindo a sua grande base de assinantes, elevado nível de densidade populacional e diversos ambientes de implementação. A Mavenir está participando ativamente na construção do ecossistema que fornecerá plataformas de tecnologia Open RAN de próxima geração, melhorando a experiência dos clientes da Índia - promovendo maior crescimento, flexibilidade, personalização e inovação focada no cliente, ao mesmo tempo em que reduz o CapEx e o OpEx para as operadoras". Honoré LaBourdette, vice-presidente sênior interino de Global Telco e vice-presidente de Telco, Ecossistema de Parceiros de Mídia e Entretenimento da Red Hat, afirmou: "A Red Hat se dedica a ajudar os provedores de serviços a implementar soluções RAN abertas para maior liberdade de escolha e novos casos de uso 5G, como núcleo 5G, computação de ponta, IA/ML e muito mais. Ao colaborar com a Mavenir, o Red Hat OpenShift ajuda a fornecer à Vodafone Idea uma plataforma confiável que pode ser dimensionada para atender às necessidades dos clientes". Red Hat, o logotipo da Red Hat e OpenShift são marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc. ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Sobre a Vodafone Idea A Vodafone Idea Limited é uma parceria do Grupo Aditya Birla e do Grupo Vodafone. Ela está entre os principais provedores de serviços de telecomunicações da Índia. A empresa fornece serviços de voz e dados na Índia em plataformas 2G, 3G e 4G. A empresa possui um amplo portfólio de espectro, incluindo espectro 5G de banda média em 17 círculos e espectro 5G mmWave em 16 círculos. Para apoiar a procura cada vez maior por dados e voz, a empresa está empenhada em proporcionar experiências agradáveis aos clientes e contribuir para a criação de uma verdadeira "Índia digital", permitindo que milhões de cidadãos se conectem e criem um amanhã melhor. A empresa está desenvolvendo infraestruturas para disponibilizar tecnologias mais novas e inteligentes, preparando tanto os clientes comerciais quanto empresariais para o futuro com ofertas inovadoras, convenientemente acessíveis a partir de um ecossistema de canais digitais, bem como ampla presença no terreno. As ações da empresa estão listadas na Bolsa de Valores Nacional (NSE) e na BSE na Índia. A empresa oferece produtos e serviços aos seus clientes na Índia sob a marca TM "Vi". Para mais informações, acesse: www.MyVi.in.

Play

Sobre a Mavenir: A Mavenir está moldando hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira em Open RAN e comprovadamente disruptiva no setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis a nível global, acelerando a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com Visite a Mavenir no Mobile World Congress 2024 em Barcelona, de 26 a 29 de fevereiro

Para explorar nossas mais recentes inovações, os anúncios que faremos no MWC e saber mais sobre como a Mavenir está concretizando, no presente, o futuro das redes, visite nossa equipe no Hall 2 (estande 2H60). O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.