Comunicado do Business Wire :itel

A itel, marca líder mundial em smart life (vida inteligente), comprometida em fornecer produtos eletrônicos de consumo acessíveis e de boa qualidade, está pronta para redefinir sua identidade visual com o lançamento espetacular de seu novo logotipo nas icônicas Grandes Pirâmides de Gizé, no Egito, em 22 de fevereiro. Essa ocasião importante não apenas marcará uma evolução significativa na imagem da marca itel, mas também servirá como uma plataforma para engajar e comemorar com parceiros e clientes estimados em todo o mundo, especialmente os clientes da região do Oriente Médio e do Norte da África.

A cerimônia de revelação nas Pirâmides Egípcias significa o compromisso da itel não apenas com a inovação tecnológica, mas também com a criação de uma experiência memorável e imersiva para os participantes. O evento começará com uma impressionante exibição de fogos de artifício de abertura, preparando o cenário para uma noite de celebração e expectativa, seguida por um discurso de abertura inspirador. Posteriormente, os participantes serão presenteados com um cativante Show de Logotipo, onde o novo design do logotipo será revelado com uma interpretação profunda de sua significância para a identidade de marca da itel.

Como parte do evento, a itel lançará oficialmente os altamente aguardados smartphones da série itel P55, incluindo P55+, P55 e P55 5G. Esses smartphones contam com três grandes atualizações tecnológicas: tecnologia PowerCharge de 45W com carregamento inteligente de três velocidades; espaço de jogo iBoost, otimizando a experiência de jogo. E o primeiro smartphone 5G da itel, o P55 5G, proporcionando uma experiência de navegação rápida para clientes de rede 5G de nível de entrada em mercados emergentes.

Além do lançamento do smartphone, a itel também apresentou uma gama de acessórios de vida inteligente, incluindo o smartwatch E1, com recursos como monitoramento de oxigênio no sangue, rastreamento de batimentos cardíacos e gerenciamento de saúde, fones de ouvido inteligentes BudsAce, com redução de ruído e qualidade de som superior, e outros eletrodomésticos confiáveis e acessíveis e eletrônicos infantis inovadores, como parte de seu compromisso com um estilo de vida inteligente holístico.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a parceiros estimados, representantes proeminentes da mídia e KOLs para nossa grande apresentação nas Pirâmides Egípcias", disse Steven Yang, diretor Regional da itel no Norte da África. "Este evento não é apenas um lançamento de produto. É uma oportunidade para trocas amigáveis, fomentando relacionamentos próximos com os clientes, promovendo colaborações futuras e mantendo um contato próximo e de longo prazo com nossos valiosos parceiros. Nosso objetivo é demonstrar o nível de serviço incomparável da marca internacional da itel e mostrar nosso compromisso de criar conexões duradouras nessa região vibrante e dinâmica."

O encontro nas Pirâmides Egípcias, uma das Oito Maravilhas do Mundo, simboliza a transição da itel para uma nova e ousada era caracterizada pela inovação e pelo estilo duradouro. Prepare-se para testemunhar o desenrolar de um novo capítulo no legado da marca, marcando seu compromisso inabalável de oferecer não apenas tecnologia, mas uma experiência refinada e imersiva.

