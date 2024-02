Comunicado do Business Wire :CiDRA Minerals Processing Inc.

A CiDRA Minerals Processing Inc. tem o orgulho de anunciar sua participação na MINEXCHANGE 2024 SME Annual Conference & Expo, que ocorre de 25 a 28 de fevereiro no Phoenix Convention Center (EUA). No evento, a CiDRA apresentará sua tecnologia inovadora de recuperação de minerais em meios de engenharia, que se baseia em um século de conhecimento tradicional em flotação e reagentes, ao mesmo tempo que elimina as limitações do processo associadas às bolhas de flotação. Trata-se de um desenvolvimento transformador na recuperação mineral. Os meios projetados pela CiDRA representam um importante avanço no processamento mineral, capaz de recuperar partículas grossas de até 2 mm com menos de 1% de expressão mineral na superfície. A tecnologia demonstra taxas de recuperação incomparáveis de 85% a 95% para fluxos de alimentação muito grossos e supera os métodos tradicionais de flotação. Em particular, esses resultados excepcionais são alcançados dentro de um tempo de retenção notavelmente curto, de menos de três minutos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O meio projetado, altamente hidrofóbico com um ângulo de contato ajustável superior a 135 graus, integra-se perfeitamente com os produtos químicos tradicionais de polpa de flotação, facilitando a integração do circuito para expansões de brownfield.

As principais vantagens da tecnologia da CiDRA incluem uma redução notável de 20% a 40% na energia de moagem e um aumento potencial de 40% na recuperação de água. Além disso, o sistema oferece uma alta taxa de atualização com tração de massa comparativamente baixa. Aplicando estrategicamente sua nova tecnologia, a CiDRA apresenta duas aplicações de lançamento: um Grind Circuit Rougher e um Rougher Pre-Cleaner. No caso do Grind Circuit Rougher, o foco está na remoção de material grosso das cargas circulantes do circuito de moagem, resultando em um aumento notável na produtividade da planta sem um aumento correspondente no consumo total de energia. Alcançando uma redução inovadora de 40% no consumo de energia por unidade de tonelada, essa abordagem aumenta significativamente a eficiência da planta. Já a tecnologia Rougher Pre-Cleaner da CiDRA permite que as minas obtenham recuperações máximas de seus circuitos de flotação mais ásperos. As vantagens de alta seletividade e baixa recuperação de massa rejeitam a ganga indesejada do concentrado mais grosso, reduzindo a recuperação de massa mais grossa em 50% e alcançando recuperações de 98%. Essa redução na massa de concentrado mais grosso protege o moinho de remoagem e o circuito de limpeza existentes nas minas, mantendo taxas de tonelagem semelhantes nos mesmos níveis de alimentação ou em graus de alimentação superiores. Ao alcançar a recuperação mais bruta máxima, reduzindo a tração de massa mais áspera em 50% e mantendo recuperações de 90% ou mais, a recuperação geral da planta aumenta em até 10%. O Grind Circuit Rougher e o Rougher Pre-Cleaner da CiDRA melhoram o rendimento, a recuperação e a produção líquida de metal da planta, ao mesmo tempo que reduzem o consumo específico de energia. Essas iniciativas estão perfeitamente alinhadas com o compromisso da CiDRA com a utilização responsável, equitativa e sustentável dos recursos, atendendo à procura mundial por matérias-primas. Sobre a CiDRA Minerals Processing Inc. A CiDRA Minerals Processing Inc. continua sendo pioneira em inovação na indústria de processamento de minerais, oferecendo tecnologias avançadas como SONARtrac® Flow & Entrained Air Measurement e produtos CYCLONEtrac® Classification Optimization que otimizam processos, melhoram recuperações e contribuem para o gerenciamento sustentável de recursos. Com presença internacional, a CiDRA atende atualmente mais de 460 minas em 46 países. Visite a CiDRA no estande 1249 da SME para conferi sua gama completa de ofertas de produtos.

Play

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240209395739/pt/

Contato CiDRA Minerals Processing Inc. Paul Rothman Presidente +1 860 317 5108 (EUA) prothman@cidra.com Mark Holdsworth CEO +1 475 316 2480 (EUA) mholdsworth@cidra.com