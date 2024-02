Comunicado do Business Wire :Celltrion

A Celltrion apresentou hoje resultados positivos de dois anos dos estudos estendidos LIBERTY (LIBERTY-CD 1 e LIBERTY-UC 2 ) em pacientes com doença de Crohn (CD) e colite ulcerativa (UC) ativa moderada a grave. A Celltrion também apresentou resultados endoscópicos da análise pós-hoc do estudo LIBERTY-CD. 3

Os estudos LIBERTY-CD e LIBERTY-UC foram continuados por até 102 semanas como tratamentos na fase de extensão, baseando-se nos ensaios LIBERTY iniciais. Os estudos de dois anos avaliaram a eficácia e segurança a longo prazo do CT-P13 SC em pacientes com doença de Crohn (CD) e colite ulcerativa (UC), respectivamente.

No estudo CT-P13 SC LIBERTY-CD, um total de 180 pacientes com doença de Crohn moderada a grave entraram na fase de extensão até a semana 102 e receberam CT-P13 SC 120 mg, independentemente do grupo previamente atribuído na fase de manutenção. 154 (85,6%) pacientes completaram a fase de extensão, e os resultados de eficácia, incluindo remissão clínica, resposta clínica, remissão endoscópica, resposta endoscópica e remissão sem corticosteroides, foram geralmente mantidos na semana 102 em comparação com a semana 54. Nenhuma nova questão de segurança foi relatada durante a fase de extensão.

No estudo CT-P13 SC LIBERTY-UC, um total de 237 pacientes com colite ulcerativa ativa moderada a grave entraram na fase de extensão e receberam CT-P13 SC, independentemente do grupo de tratamento previamente randomizado no início da fase de manutenção. O estudo LIBERTY-UC demonstrou eficácia sustentada até a semana 102, com 208 (87%) pacientes completando a fase de extensão. A remissão clínica, resposta clínica, melhoria da mucosa endoscópica-histológica e remissão sem corticosteroides foram geralmente bem mantidas na semana 102 em comparação com a semana 54. Nenhuma nova questão de segurança foi observada durante a fase de extensão.

"Esses dados reforçam o perfil de eficácia e segurança do infliximabe subcutâneo (CT-P13 SC) e demonstram que ele pode ser usado como opção de tratamento a longo prazo para pacientes com doença de Crohn (CD) e colite ulcerativa (UC) moderada a grave", disse o professor Jean Frédéric Colombel, da Escola de Medicina Icahn em Monte Sinai, Nova York, e autor da apresentação de destaque. "A combinação de conveniência com dados clínicos robustos tem o potencial de oferecer benefícios para pacientes que enfrentam as dificuldades relacionadas com a DII".

Análise pós-hoc do estudo CT-P13 SC LIBERTY-CD

Uma análise pós-hoc separada investigou o padrão de cicatrização da mucosa endoscópica em segmentos intestinais em pacientes com DC recebendo tratamento de manutenção com CT-P13 SC no estudo de fase 3 LIBERTY-CD.