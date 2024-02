Cinema francês celebra Prêmios César atormentado por denúncias de violência sexual

Ambas acusam os cineastas Benoît Jacquot e Jacques Doillon de terem exercido sobre elas um autêntico "domínio" psicológico décadas atrás, quando começavam no mundo do cinema.

A tempestade do movimento #MeToo não para de crescer na França e a nova onda de acusações é liderada pela atriz Judith Godrèche (51 anos), acompanhada por Isild Le Besco (41).

Esta atriz também teve um breve relacionamento com Benoît Jacquot quando tinha 16 anos.

Godréche também gravou sob as ordens de Doillon quando ainda era menor, como aconteceu anos depois no caso de Isild Le Besco.

Essa relação foi vivida diante dos olhos da opinião pública, durante seis anos, e em particular do cinema e da televisão franceses.

Godrèche tornou-se parceiro de Jacquot depois de filmar "Les mendiants" sob sua direção em 1986. A jovem foi morar com ele aos 15 anos, sem que seus pais supostamente se opusessem. Ele tinha 39 anos (atualmente 77).

Isild filmou "Sade" com Jacquot em 2000. Então, quando tinha 17 anos, ela supostamente rejeitou as "cantadas" de Jacques Doillon (atualmente com 79 anos), aos quais ele supostamente respondeu negando-lhe um papel.

Doillon nega as acusações e afirma que ela mentiu e por isso não conseguiu o papel.

Agora Isild Le Besco está "considerando" processar os dois diretores, como já fez Judith Godrèche.