Chanceler da Argentina manda recado ao Brasil durante coletiva com Blinken

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, aproveitou uma entrevista coletiva ao lado do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, nesta sexta-feira, 23, em Buenos Aires para enviar um recado ao Brasil. A declaração foi dada após um repórter questionar a dupla de autoridades sobre declarações recentes do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive sobre Israel e o Holocausto, e se isso poderia levar os EUA a substituírem o Brasil pela Argentina como parceiro principal na região.

Blinken começou a responder e disse que os Estados Unidos não têm relações exclusivas, acrescentando que deseja relações fortes com os dois. Mondino, em seguida, comentou que "o Brasil é o principal sócio comercial que tem a Argentina", para prosseguir:

"Mas não importa quem é o principal. Sua mamãe deve ter dito isso a você quando era pequeno: Não importa ser o melhor. O importante é ser melhor que ontem e não tanto quanto amanhã", afirmou a chanceler argentina.