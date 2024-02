CAS confirma suspensão do Comitê Olímpico Russo decidida pelo COI

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou o recurso do Comitê Olímpico Russo (ROC) contra a suspensão determinada em meados de outubro pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), relacionada ao conflito da Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira (23) o tribunal com sede em Lausanne.

O COI suspendeu o comitê russo por ter integrado sob a sua autoridade várias organizações esportivas das regiões ucranianas ocupadas. O CAS afirmou que sua decisão é "definitiva e vinculante". A última via de apelação para a Rússia será apresentar um recurso dentro de 30 dias ao Tribunal Federal da Suíça.

Na véspera do aniversário de dois anos da invasão da Ucrânia pela Rússia, a CAS avalia que o COI "não prejudicou os princípios da legalidade, igualdade, previsibilidade e proporcionalidade".