Biden: 'Se Putin não pagar o preço pela morte e destruição que causa, isso continuará'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta sexta-feira (23) em comunicado uma bateria de novas sanções para garantir que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, "pague um preço ainda mais alto pela agressão (contra a Ucrânia) e pela repressão" no seu país.

"Se Putin não pagar o preço pela morte e destruição que causa, continuará" a agir, alertou Biden ao anunciar um arsenal de medidas que visam indivíduos ligados à prisão do opositor Alexei Navalny, que morreu recentemente na prisão, e à máquina de guerra russa mobilizada na vizinha Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As novas sanções visam mais de 500 alvos russos envolvidos na invasão da Ucrânia, assim como aqueles relacionados com a prisão de Navalny, que morreu em um presídio remoto do Ártico na semana passada, embora os detalhes da sua morte não sejam conhecidos.