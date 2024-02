Autoridades confirmam balanço de 16 mortos por colapso de mina ilegal na Venezuela

Autoridades da Venezuela confirmaram nesta sexta-feira (23) o balanço de 16 mortos após o colapso de uma mina de ouro ilegal no sul do país e anunciaram que 208 pessoas foram evacuadas, mas que as buscas continuam.

O acidente ocorreu na tarde de ontem, na mina Bulla Loca, que fica a sete horas de navegação por rio de La Paragua, no estado de Bolívar. Dezenas de pessoas trabalhavam no local quando houve um deslizamento de terra repentino arrastou várias delas, segundo um vídeo divulgado por autoridades.

"Não foram reportados mais mortos (...). Pedimos a Deus para não encontrar nada e em dois dias (de buscas após o colapso) não encontramos nada", disse em conferência de imprensa o governador de Bolívar, Ángel Marcano, ao desestimar relatos de um número maior de vítimas.