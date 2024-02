Thiago Wild vence espanhol Jaume Munar e vai às quartas do Rio Open

O tenista brasileiro Thiago Wild, número 82 do ranking da ATP, avançou às quartas de final do Rio Open ao derrotar o espanhol Jaume Munar (73º) nesta quinta-feira (22).

Thiago fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-3, em duas horas e 15 minutos na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club do Rio de Janeiro.

Com a vitória, o brasileiro de 23 anos vai disputar as quartas de final do torneio pela primeira vez, em sua quinta participação.