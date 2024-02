Rússia reivindica conquista da localidade de Pobeda, no leste da Ucrânia

O Exército da Rússia anunciou nesta quinta-feira (22) que conquistou a localidade de Pobeda, no leste da Ucrânia, poucos dias após ter reivindicado a tomada de Avdiivka, no momento em que as forças ucranianas enfrentam grandes dificuldades.

"As unidades do Grupo de Forças do Sul libertaram a localidade de Pobeda", afirmou o Ministério da Defesa.