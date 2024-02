Reino Unido registra apreensão recorde de 5,7 toneladas de cocaína

A polícia do Reino Unido efetuou, no início deste mês, uma apreensão recorde de 5,7 toneladas de cocaína em um contêiner de bananas procedente da América do Sul, anunciou nesta sexta-feira (23, noite de quinta em Brasília) a Agência Nacional de Luta contra o Crime Organizado (NCA, na sigla em inglês).

A cocaína foi apreendida no porto de Southampton, no sul do país, e tinha um valor de venda de mais de 450 milhões de libras esterlinas (R$ 2,8 bilhões, na cotação atual), segundo os preços praticados no mercado britânico.

Os investigadores da NCA consideram que o destino final do carregamento era o porto de Hamburgo, na Alemanha.