Recordista mundial da maratona morre em acidente de carro

Queniano Kelvin Kiptum, de apenas 24 anos, era uma das grandes revelações do atletismo e favorito à medalha de ouro em Paris. Morte prematura encerra uma das carreiras mais promissoras do esporte mundial.O recordista mundial da maratona, o queniano Kelvin Kiptum, de 24 anos, e o treinador dele, o ruandês Gervais Hakizimana, morreram num acidente de carro neste domingo (11/02), comunicou a polícia queniana. Kitpum era uma estrela em ascensão no atletismo mundial e favorito à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, este ano. Aos 23 anos, ele se tornou o primeiro maratonista a correr abaixo de duas horas e um minuto. Especialistas diziam que ele poderia se tornar a primeira pessoa a correr uma maratona em menos de duas horas. Dos sete melhores tempos já marcados, três são dele. Kiptum estreara na maratona com vitória em dezembro de 2022, em Valência, com o tempo de 2h01min53seg. Menos de um ano depois, na sua terceira maratona, em Chicago, alcançou o recorde mundial, fixando-o em 2h00min35seg. O recorde anterior era do compatriota dele Eliud Kipchoge, de 2h01min09s, estabelecido em Berlim em 2022. Na sua curta carreira, Kiptum disputou apenas três maratonas e venceu todas, fixando o novo recorde mundial e encerrando todas as três corridas em menos de duas horas e dois minutos. Os Jogos de Paris em 2024 seriam os primeiros dele e também a primeira vez em que ele disputaria um torneio contra Kipchoge, de 39 anos. Como foi o acidente Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 23h (17h em Brasília). O carro tinha três ocupantes, entre eles Kiptum e seu treinador, que morreram no local. Kiptum estava dirigindo de Kaptagat a Eldoret, no Vale do Rift, no oeste do Quênia, quando seu carro saiu da estrada e bateu numa árvore. "Ele perdeu o controle e saiu da estrada, entrando numa vala do lado esquerdo. Ele dirigiu na vala por cerca de 60 metros antes de bater numa grande árvore", afirma um relatório oficial da polícia do condado de Elgeyo Marakwet, onde ocorreu o acidente. Kiptum e Hakizimana morreram no local, enquanto a passageira Sharon Chepkurui Kosgei foi levada às pressas para um hospital com ferimentos graves. Imagens veiculadas na mídia queniana mostram os destroços do veículo. O presidente do Quênia, William Ruto, lamentou a morte do jovem atleta queniano. "Kelvin Kiptum era uma estrela. Possivelmente um dos melhores desportistas do mundo, que rompeu barreiras para conseguir um recorde na maratona", afirmou, recordando que o atleta só tinha 24 anos. as/le (AFP, Reuters, Lusa)