Putin ironiza xingamento de Biden

O presidente russo, Vladimir Putin, fez comentários sarcásticos nesta quinta-feira (22) sobre as declarações de seu contraparte americano, Joe Biden, que o chamou de "filho da puta louco".

Putin, que afirmou que considerava que a reeleição de Biden seria melhor para a Rússia do que a volta ao poder de Donald Trump, comentou, em uma entrevista à TV: "[Biden] evidentemente não pode me dizer: Volodya, ótimo, obrigado [pelo apoio], me ajudou muito", referindo-se ao diminutivo de Vladimir.

Biden proferiu os insultos na quarta-feira, durante um ato público de arrecadação de fundos na Califórnia.