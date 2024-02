Prefeitura de Milão trabalha em projeto para reformar estádio de San Siro

"O objetivo desta reunião era lançar o plano de viabilidade para a reforma do estádio de San Siro", explicou a prefeitura em um comunicado.

A prefeitura de Milão informou, nesta quinta-feira (22), aos dirigentes dos dois grandes clubes da cidade, Milan e Inter, que está trabalhando em um projeto para reformar o estádio de San Siro, casa de ambas as equipes.

No início de fevereiro, o Milan fechou a compra dos terrenos para construir um estádio próprio de 70 mil lugares na localidade de San Donato Milanese, na periferia sudeste de Milão, a 15 quilômetros do estádio atual.

San Siro é um estádio histórico e emblemático, com capacidade para 80 mil espectadores. Foi construído em 1926 e modernizado para a Copa do Mundo de 1990, na Itália, mas atualmente não atende às necessidades dos principais clubes de Milão.

Inicialmente, Milan e Inter planejaram construir no local um estádio novo compartilhado. Esse plano foi descartado, já que San Siro não pode ser destruído por conta de seu "interesse cultural".

"O prefeito está ciente de que os dois clubes continuam explorando soluções alternativas, com a esperança de que o projeto lançado em San Siro leve rapidamente a uma conclusão satisfatória para todas as partes", ressaltou a prefeitura de Milão.

Já a Inter cogitou Rozzano e Assago, localidades do sul da cidade. O clube deve decidir antes do dia 30 de abril se compra ou não os terrenos para a construção de um novo estádio, igualmente para 70 mil espectadores, que também contaria com um museu e outras instalações esportivas.

