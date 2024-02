O ex-jogador da Seleção Brasileira Daniel Alves foi condenado nesta quinta-feira (22) a quatro anos e meio de prisão por um tribunal de Barcelona, que o considerou culpado pelo estupro de uma mulher no banheiro de uma boate da cidade espanhola no final de 2022.

FOTOS, VIDEO

BARCELONA:

Daniel Alves, de jogador recordista a condenado por estupro

Daniel Alves afirmou uma vez que "jogaria até os 50 anos" se alguém ameaçasse seu recorde de títulos nos gramados, mas sua carreira chegou ao fim nesta quinta-feira (22) em Barcelona, onde foi condenado a quatro anos e meio de prisão por um estupro.

(BRA Fbl justiça ESP, Perfil, 650 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia Rafah, em Gaza, em meio a negociações de trégua

Os mediadores internacionais continuam com os esforços para chegar a um acordo de trégua na Faixa de Gaza entre o movimento islamista Hamas e Israel, que nesta quinta-feira (22) voltou a bombardear a cidade de Rafah, no sul do território palestino.

(Gaza Palestinos conflito Hamas diplomacia paz Israel, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA/

JERUSALÉM:

Opositor palestino defende criação de Estado próprio com novos líderes

A mudança desejada por "mais de 90% dos palestinos" depois da guerra de Gaza envolve o seu próprio Estado e um "divórcio amigável" com o presidente Mahmoud Abbas, afirma o opositor Nasser al Kidwa, que em entrevista à AFP prevê um Hamas "enfraquecido".

(Palestinos EUA Gaza conflito Hamas diplomacia política Catar Israel, 730 palavras, já transmitida)

=== CHINA INTERNET ===

PEQUIM:

Vazamento mostra que empresa chinesa hackeou governos estrangeiros

Uma empresa chinesa de segurança cibernética hackeou governos estrangeiros, contas de redes sociais e computadores pessoais, segundo um grande vazamento de dados analisado por especialistas.

(China internet hackers, 660 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Bolsonaro prestará depoimento à PF sobre 'tentativa de golpe'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestará depoimento nesta quinta-feira (22) à Polícia Federal para responder por seu suposto envolvimento em uma "tentativa de golpe de Estado" idealizado para que ele se mantivesse no poder após perder as eleições de 2022.

(Brasil justiça polícia)

CARACAS:

Desabamento de mina deixa 16 mortos na Venezuela

Uma mina ilegal de ouro desabou em uma área remota do sul da Venezuela, deixando pelo menos 16 mortos, segundo um balanço atualizado na quarta-feira à noite por uma autoridade local.

(Venezuela minas acidente, já transmitida)

-- EUROPA

GENEBRA:

ONU: mais de 14 milhões de ucranianos deixaram suas casas desde a invasão russa

A ONU afirmou nesta quinta-feira (22) que mais de 14 milhões de pessoas na Ucrânia abandonaram as suas casas desde o início da invasão russa, há dois anos, e quase 6,5 milhões vivem fora do país como refugiados.

(Ucrânia conflito Rússia ONU guerra migração, 400 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Opositores russos exilados se reorganizam após morte de Navalny

Após a comoção pela morte de Alexei Navalny, que marcava o ritmo de muitos opositores exilados, seus discípulos tentam se reorganizar para continuar a luta contra o presidente russo Vladimir Putin.

(Rússia eleições prisioneiros política, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Líder republicano destaca forte apoio no Congresso americano a Taiwan

O representante republicano Mike Gallagher afirmou nesta quinta-feira (22) que o apoio do Congresso dos Estados Unidos a Taiwan é "extremamente forte" e acredita que permanecerá assim, independente do vencedor das eleições presidenciais de novembro.

(China EUA diplomacia Taiwan política, 440 palavras, já transmitida)

DHARAMSALA:

China oprime o Tibete 'como uma cobra' asfixia sua presa, diz líder tibetano exilado

A pouco dias do 65º aniversário do fracassado levante do Tibete contra o poder da China, Penpa Tsering, o líder eleito pela diáspora tibetana, denuncia que Pequim continua reprimindo o povo do Tibete "como uma cobra que asfixia lentamente" sua presa.

(Tibete religião diplomacia China política Índia, 720 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Bolsa de Tóquio supera recorde da bolha da década de 1980

Mais de três décadas depois da explosão brutal de uma bolha especulativa, a Bolsa de Tóquio superou nesta quinta-feira (22) o recorde histórico que havia sido registrado no final de 1989.

(Japão bolsa mercado economia ações, 460 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

A longa ressaca da bolha financeira no Japão dos anos 1980

O corretor de valores Ryuta Otsuka ainda lembra da extravagância no Japão do final dos anos 1980, quando pegava táxis com notas de 10 mil ienes (66 dólares ou 325 reais na cotação atual) após noites de champanhe nos melhores bares de Tóquio.

(Japão bolsa mercado economia, 510 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Segunda parte de 'Duna' finalmente chega aos cinemas

Após meses de espera, a segunda parte da saga de ficção científica "Duna" chega aos cinemas na próxima semana, com o astro Timothee Chalamet como o protagonista Paul Atreides.

(EUA gente cinema, 490 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

BARCELONA:

Daniel Alves condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro

O ex-jogador da Seleção Brasileira Daniel Alves foi condenado nesta quinta-feira (22) a quatro anos e meio de prisão por um tribunal de Barcelona, que o considerou culpado pelo estupro de uma mulher no banheiro de uma boate da cidade espanhola no final de 2022.

(BRA Fbl justiça ESP Espanha, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

Também anunciada em Principais Notícias

BARCELONA:

Daniel Alves, de jogador recordista a condenado por estupro

Daniel Alves afirmou uma vez que "jogaria até os 50 anos" se alguém ameaçasse seu recorde de títulos nos gramados, mas sua carreira chegou ao fim nesta quinta-feira (22) em Barcelona, onde foi condenado a quatro anos e meio de prisão por um estupro.

(BRA Fbl justiça ESP, Perfil, 650 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Principais Notícias

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com