Opositor palestino defende criação de Estado próprio com novos líderes

Naquele momento, Al Kidwa havia formado uma frente comum com Mohammad Dahlan, ex-chefe de segurança em Gaza que se tornou líder de uma corrente do Fatah.

Al Kidwa, ex-chefe da diplomacia palestina e sobrinho de Yasser Arafat, fundador do partido secular Fatah em 1959, foi expulso dele em 2021 após declarar sua intenção de concorrer às eleições legislativas em uma lista oposta à de Abbas, o atual líder do partido e presidente da Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, na Cisjordânia.

Exilado em Abu Dhabi, Dahlan é atualmente assessor de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, um dos poucos países da região que normalizou as relações com Israel.

Originário de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, Dahlan é considerado por alguns países da região como um ator-chave no território palestino do pós-guerra, tema discutido em Paris, Washington, Londres, Riade, Cairo e Doha.

No papel, os diálogos apontam inicialmente, e como medida mais urgente, para uma trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas e a libertação dos reféns.

Mas nos bastidores, abordam questões mais profundas do pós-guerra: a segurança após a retirada israelense, a reforma da liderança, a criação de um Estado palestino e a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita, que foi apresentada como iminente antes do conflito que começou em 7 outubro com o ataque do Hamas.

"Como juntar todas as peças deste quebra-cabeça? Pode parecer confuso, mas na realidade as posições das diferentes partes estão cada vez mais próximas, com exceção de Israel", disse Al Kidwa à AFP.