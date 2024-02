'Não há grana', lema de Milei, é testado nas ruas - há paciência?

O entusiasmo que a experiência libertária do presidente argentino, Javier Milei, desperta nos círculos empresariais e financeiros locais e internacionais contrasta com o crescente conflito causado por seu ajuste fiscal nas ruas do país, onde as convocações a greves se acumulam e o incômodo cresce. Em suas redes sociais, Milei expõe conquistas econômicas, publica mensagens de felicitações de economistas do exterior e protagoniza encontros com personalidades internacionais, sejam virtuais, como sua troca de elogios com o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, ou reais, como sua reunião com o senador republicano Marco Rubio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Milei é "um forte aliado dos Estados Unidos com um plano ousado para salvar a Argentina de um século de políticas socialistas desastrosas", escreveu Rubio na terça-feira na rede X, junto com fotos de uma reunião em Buenos Aires com o presidente.

Entretanto, internamente, o sindicato dos ferroviários entrou em greve nacional na quarta-feira para exigir um ajuste salarial adequado à inflação de 254% anual; nesta quinta-feira há uma greve no setor da saúde e os sindicatos docentes convocaram uma paralisação no dia da volta às aulas, a partir da próxima semana. A CGT, a principal central sindical argentina, discute se deve organizar uma segunda greve nacional após a paralisação de 12 horas que convocou em 24 de janeiro. Seu co-secretário Pablo Moyano disse na rádio que "o conflito social continuará crescendo" e alertou: "Infelizmente isso vai acabar mal". "Ninguém quer que saia antes", disse referindo-se ao presidente, evocando a crise social e os protestos de rua aos gritos de "saiam todos!", que ocorreram em 2001 e terminaram com uma sucessão de cinco presidentes em uma semana. "A violência é exercida pelo Governo com medidas e provocações permanentes", acrescentou o líder sindical.

Play

O forte ajuste fiscal que Milei aplica "é uma decisão extremamente arriscada, já que pode aprofundar a recessão e a queda do poder de compra da população", segundo o economista Juan Manuel Telechea, do Instituto de Trabalho e Economia da Fundação German Abdala. Isso "vai testar a tolerância social de uma sociedade que já foi duramente atingida", alertou em uma coluna no portal digital Cenital.

O governo estabeleceu por decreto um aumento de 30% do salário mínimo em duas parcelas até março, depois de considerar fracassado o diálogo entre Ministério do Trabalho, empregadores e sindicatos no Conselho do Salário, onde as centrais operárias exigiram um reajuste de 85%. O salário mínimo será de 180 mil pesos em fevereiro (210 dólares ou 1.035 reais) e 202.800 pesos a partir de março (236 dólares ou 1.163 reais). Em contrapartida, o aumento do custo de vida não diminui: a passagem de ônibus saltou 250% de um dia para o outro em Buenos Aires, os medicamentos somaram um aumento anual de 326% em janeiro e, apenas no último mês, os alimentos básicos, como pão e leite, aumentaram 43% e 37%, respectivamente.