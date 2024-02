Milan e Benfica avançam na Liga Europa; Betis dá adeus à Conference

No caso do Milan, a vitória por 3 a 0 em San Siro na semana passada sobre o Rennes deu tranquilidade à equipe, que avançou mesmo com a derrota por 3 a 2 na França, com hat-trick do meia-atacante Benjamin Bourigeaud.

"Vencer o Milan é um grande orgulho, é uma vitória de prestígio para o Rennes. Com certeza é a vitória mais importante da história europeia do clube", se consolou o técnico do time francês, Julien Stephen.

O Benfica também jogou na França nesta quinta-feira, no seu caso contra o Toulouse, e ficou no empate em 0 a 0. A vitória no jogo de ida em Lisboa por 2 a 1, com um gol de pênalti do argentino Ángel Di María nos acréscimos (90'+8), foi decisiva para o time português.

O terceiro eliminado francês do dia foi o Lens, derrotado por 3 a 2 pelo Freiburg na Alemanha, mas o Olympique de Marselha conseguiu a classificação ao bater o Shakhtar Donetsk por 3 a 1 no estádio Vélodrome.

Foi o primeiro jogo do técnico Jean-Louis Gasset no comando do Olympique, após a saída do italiano Gennaro Gattuso no início da semana.

A última classificada do dia foi a Roma, que passou nos pênaltis pelo Feyenoord.

Depois de empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, na Holanda, as duas equipes repetiram o placar no estádio Olímpico da capital italiana.