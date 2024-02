Lula se reúne com chanceler da Rússia, Lavrov, nesta quinta-feira às 18h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá se reunir nesta quinta-feira, 22, com o chanceler russo, Sergey Lavrov, às 18 horas no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O compromisso foi incluído há pouco na agenda de Lula.

Lavrov está no Brasil para participar do encontro de ministros das Relações Exteriores do G20, que ocorre no Rio de Janeiro. O grupo reúne autoridades de 30 países e 15 organizações internacionais, entre elas a União Africana e a União Europeia.

A agenda entre Lula e Lavrov ocorre um dia após o presidente brasileiro ter se reunido com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no Palácio do Planalto, na quarta-feira, 21. O encontro do petista com Blinken também ocorreu no âmbito da reunião de chanceleres do G20, e coincidiu com a crise diplomática entre Brasil e Israel, que tem nos Estados Unidos um dos seus maiores aliados.