Kremlin considera 'imensa vergonha' ofensa de Biden a Putin

O porta-voz do Kremlin chamou de "imensa vergonha" as declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chamou o homólogo Vladimir Putin de "filho da puta louco" durante um evento de arrecadação de fundos do Partido Democrata.

"É uma imensa vergonha para (...) Estados Unidos. Se o presidente deste país utiliza este vocabulário, inevitavelmente é vergonhoso", declarou Dmitri Peskov em um vídeo divulgado por um jornalista da televisão pública russa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estas declarações mal-educadas não podem ferir o líder de outro Estado, muito menos o Presidente Putin", disse.