Juíza do Panamá ordena prisão do ex-presidente Martinelli

Uma juíza do Panamá ordenou, nesta quinta-feira (22), a prisão do ex-presidente Ricardo Martinelli, asilado na embaixada da Nicarágua há duas semanas, após perder o último recurso para evitar uma condenação a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

A juíza Baloísa Marquínez "ordenou a prisão preventiva de um ex-presidente da república dentro do processo pelo crime contra a ordem econômica, no chamado caso "New Business", informou o Judiciário. Embora a nota não mencione o nome de Martinelli, ele é o único ex-presidente condenado nesse caso.

Baloísa também argumentou que existe "um risco de fuga evidenciado pela conduta do condenado", que ingressou no último dia 7 na embaixada da Nicarágua no Panamá, onde solicitou asilo político, concedido imediatamente pelo governo de Daniel Ortega, que já havia feito o mesmo por outros ex-presidentes e ex-funcionários centro-americanos do alto escalão que enfrentam problemas com a justiça, entre eles os antigos líderes esquerdistas salvadorenhos Mauricio Funes (2009-2014) e Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).