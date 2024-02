Israel lança novos bombardeios em Gaza, e negociações de trégua continuam

As negociações para uma trégua em Gaza "estão em bom caminho", garantiram nesta quinta-feira (22) os Estados Unidos, um dos mediadores entre o movimento islamista Hamas e Israel, que voltou a bombardear a cidade superlotada de Rafah, no sul do território palestino. No total, 97 pessoas morreram nos bombardeios das últimas 24 horas, afirmou o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada desde 2007 pelo Hamas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os Estados Unidos, que buscam junto a Catar e Egito alcançar um cessar-fogo e a libertação dos reféns capturados pelo Hamas desde 7 de outubro, enviou à região o conselheiro do presidente Joe Biden para o Oriente Médio, Brett McGurk.

"As primeiras impressões que recebemos de Brett são que as negociações estão em bom caminho", afirmou um dos porta-vozes da Casa Branca, John Kirby, que também detalhou que o emissário esteve ontem no Cairo e que foi nesta quinta para Israel. Também esteve no Egito esta semana o chefe do Escritório Político do Hamas, Ismail Haniyeh. O Ministério da Defesa israelense indicou que as discussões entre o ministro Yoav Gallant e McGurk se concentraram na libertação dos reféns e que Gallant "destacou a importância de desmantelar os últimos quatro batalhões do Hamas no centro e no sul de Gaza". "Aniquilar" o Hamas e libertar os reféns são os objetivos do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que insiste em seu plano de lançar uma ofensiva terrestre em Rafah, que considera o "último bastião" dos islamistas. A comunidade internacional acompanha com preocupação a situação dos 1,5 milhão de palestinos que superlotam Rafah, a maioria deslocados pela guerra. O conflito explodiu em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em números israelenses.

No final de novembro, uma trégua de uma semana permitiu a troca de presos palestinos detidos em Israel por uma centena de reféns. Estima-se que 130 pessoas seguem retidas em Gaza, das quais 30 teriam morrido. Em resposta ao ataque do Hamas, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza que deixou 29.410 mortos até agora, a grande maioria civis, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do território.

Segundo a ONU, 2,2 milhões dos quase 2,4 milhões de habitantes do território palestino estão ameaçados pela fome. A situação humanitária é especialmente alarmante no norte da Faixa, segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), que na terça-feira foi obrigado a suspender o envio de ajuda devido à "violência" e ao "caos" que prevalecem na região.