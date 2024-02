Israel bombardeia Rafah, em Gaza, em meio a negociações de trégua

Os mediadores internacionais continuam com os esforços para chegar a um acordo de trégua na Faixa de Gaza entre o movimento islamista Hamas e Israel, que nesta quinta-feira (22) voltou a bombardear a cidade de Rafah, no sul do território palestino.

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza, 97 pessoas morreram nos bombardeios nas últimas 24 horas.

Para tentar romper o impasse nas discussões, está prevista para esta quinta-feira a visita a Israel do assessor do presidente dos EUA para o Oriente Médio, Brett McGurk.