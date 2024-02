Incêndio florestal avança em encostas de vulcão inativo na Guatemala

Um voraz incêndio florestal avança nesta quinta-feira (22) nas encostas do vulcão inativo Agua, perto da capital de Guatemala, de onde é possível observar a fumaça, sem registros de vítimas ou pessoas retiradas de áreas de risco.

As chamas, que começaram na quarta-feira, varreram a vegetação no topo do vulcão de 3.766 metros de altura, localizado a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da Cidade da Guatemala. Os esforços de combate ao fogo contam com brigadas de bombeiros, militares e dois helicópteros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Neste momento não há pessoas retiradas porque o incêndio estava no sul [do cume] e não há comunidades ali", afirmou a Coordenadora Nacional de Redução de Desastres, Claudinne Ogaldes, em coletiva de imprensa.