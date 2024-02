Incêndio devora edifício residencial em Valência, na Espanha, e deixa 13 feridos

"Há treze pessoas feridas. Dessas 13 pessoas, seis são bombeiros, o que indica a intensidade do trabalho que estão realizando", disse à imprensa Jorge Suárez Torres, vice-diretor de emergências de Valencia.

Um enorme incêndio consumiu nesta quinta-feira (22) um edifício de apartamentos de cerca de 14 andares na cidade de Valência, no leste da Espanha. Pelo menos 13 pessoas sofrerem ferimentos aparentemente leves, segundo o serviço de emergência.

Segundo a emissora pública TVE, o serviço de emergência instalou um hospital de campanha próximo ao edifício, que fica no bairro valenciano de Campanar.

O serviço de emergências regional detalhou que estavam no local 22 bombeiros e oito unidades médicas, incluindo uma viatura para atender a múltiplas vítimas, e anunciou a ativação da "situação 2" de emergência, que é estabelecida em casos de "danos extensos".

Vicente, um inquilino do prédio que voltava da academia e encontrou o edifício em chamas, disse à TVE que acreditava que todos os moradores haviam conseguido sair.

Uma nuvem preta cercava o prédio, situado no bairro de Campanar, e não havia aparentemente um único apartamento em chamas, segundo imagens da TV.

O incêndio foi declarado às 17h30 locais (13h30 de Brasília) no quarto andar deste prédio de 138 apartamentos construído há pouco mais de uma década, e se propagou rapidamente pela fachada, segundo testemunhas entrevistadas por veículos espanhóis.

O serviço 112 explicou que o incêndio começou no quarto andar e se estendeu para outros.

"Pedimos, por favor, aos moradores de outras partes da cidade que não se aproximem das imediações do incêndio para facilitar o trabalho das equipes de emergência mobilizadas", escreveu na rede social X a prefeita de Valência, María José Catalá.

"Estou consternado diante do terrível incêndio em um edifício de Valência", escreveu no X o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez.