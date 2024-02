Honduras extradita três acusados de tráfico de fentanil para os EUA

Eles estavam detidos desde 14 de janeiro na Penitenciária Nacional, nos arredores de Tegucigalpa.

"Esses indivíduos participaram da venda de fentanil" e "esta é a primeira vez que há colaboração entre os Estados Unidos e Honduras na busca de pessoas vinculadas ao tráfico de fentanil", segundo um comunicado da Polícia de Honduras.

Os três hondurenhos enfrentam acusações no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, segundo fontes do Poder Judiciário.

O fentanil é produzido legalmente por laboratórios e usado na medicina como analgésico, mas também é usado como medicamento.

Várias vezes mais potente que a heroína, este opioide sintético causou uma epidemia de dependência nos Estados Unidos, com mais de 70.000 mortes anuais por overdose, tornando-se a principal causa de morte entre pessoas com idades entre os 18 e os 49 anos, segundo as autoridades americanas.

A Colômbia, principal produtor mundial de cocaína, também é acusada pelos Estados Unidos de fazer parte da cadeia de tráfico de fentanil para o mercado americano.