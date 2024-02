Homem que tentou estrangular esposa é absolvido por sonambulismo na Itália

Um italiano que tentou estrangular sua esposa foi absolvido, nesta quinta-feira (22), por sonambulismo, pois o tribunal considerou que ele não estava consciente de seus atos no momento do fato, informaram os meios de comunicação italianos.

Na noite de 4 de janeiro de 2021, o homem de 60 anos e morador de Braone, um vilarejo montanhoso da Lombardia (norte), foi despertado por sua esposa que, mordendo-o, conseguiu que fazer com ele parasse de apertar seu pescoço com as mãos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não foi intencional, estava dormindo", repetiu diversas vezes o acusado durante o julgamento no tribunal de Bréscia.