Guerra em Gaza polariza debates no G20, que tem também críticas a Lula e Putin

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas polarizou a primeira reunião de chanceleres do G20, aberta nesta quarta-feira, dia 21, no Rio, segundo representantes de seis delegações estrangeiras presentes à plenária. Houve um debate intenso sobre a guerra no Oriente Médio, com manifestações mais enfáticas a favor dos palestinos vindas de Egito, Indonésia e África do Sul, e apoio manifesto à necessidade de reagir ao terrorismo do Hamas por parte de Estados Unidos e Reino Unido.

A comparação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez entre o Holocausto e a campanha militar israelense contra o Hamas em Gaza escapou aos debates na reunião plenária, o que foi entendido como uma forma de evitar constrangimentos com o Brasil, País anfitrião do G20. No entanto, o pronunciamento de Lula foi condenado em paralelo pelos chanceleres dos Estados Unidos, da Noruega e da Alemanha. De maneira reservada, outras delegações fizeram intervenções nas quais contestaram abertamente o petista.

"Nada é comparável ao Holocausto", disse o chanceler norueguês, Espen Barth Eide. Segundo ele, a humanidade deve se lembrar que nada supera o extermínio em massa de judeus pelos nazistas liderados por Adolf Hitler. O ministro disse estar muito preocupado com a situação em Gaza, mas ponderou que não considera uma boa ideia a comparação feita por Lula, pois 6 milhões de judeus morreram nas mãos dos nazistas numa tentativa de exterminar o povo.