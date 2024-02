Governo argentino fecha instituto nacional contra a discriminação

O governo argentino decidiu, nesta quinta-feira (22), fechar o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo (Inadi), informou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa. "Foi tomada a decisão de avançar com o desmantelamento de institutos que não servem absolutamente para nada, como o Inadi", disse Adorni ao enquadrar o fechamento da organização no plano de redução do Estado do presidente ultraliberal, Javier Milei. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O órgão, com escritórios em todo território nacional e com 400 funcionários, recebe em média 2.500 denúncias de discriminação por ano, segundo seu último relatório. A maioria vem da área trabalhista ou educacional e se dá por deficiência física, orientação sexual ou gênero.

"Ficaríamos felizes se o Inadi fosse fechado hoje, isso não é possível por questões administrativas", disse Adorni ao explicar que questões administrativas devem ser resolvidas antes de seu fechamento definitivo. O porta-voz enquadrou a decisão "nos ideais do presidente Milei de redução do Estado". "Há inúmeros institutos que o presidente Milei está decidido a fechar; a batalha para cortar os gastos públicos é central em nosso plano de governo", disse. Desde que assumiu em 10 de dezembro, o presidente ultraliberal despediu 30.000 funcionários do Estado e não renovou outros 10.000 contratos, além de paralisar as obras públicas financiadas pela administração federal em todo país com o objetivo de diminuir os gastos públicos. "Não vamos seguir financiando locais onde se pagam favores políticos em um país que está totalmente empobrecido", disse Adorni ao colocar sob suspeita as designações dentro do instituto onde, acrescentou, trabalham "funcionários de idoneidade duvidosa". O Inadi foi criado em 1995 por uma lei do Congresso e está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça.

