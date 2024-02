G20 reúne consensos à solução de dois Estados para conflito no Oriente Médio

A solução de dois Estados "como a única possível" para o conflito entre israelenses e palestinos foi defendida amplamente por chanceleres dos países do G20 reunidos no Rio nesta quinta-feira (22), um evento no qual a guerra na Faixa de Gaza ocupou um lugar central. Na reunião de dois dias dos ministros de Relações Exteriores do grupo, que o Brasil preside temporariamente, "destacou-se virtual unanimidade no apoio à solução de dois Estados como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina", afirmou o ministro Mauro Vieira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vieira "só não disse unanimidade porque nem todas as intervenções (dos países) trataram do assunto, (mas) quem se manifestou apoiou, e foi muita gente", disse à AFP uma fonte do Itamaraty.

Esse consenso também foi destacado pela União Europeia. "Pedi ao ministro brasileiro que em sua conclusão oral (...) abordasse o tema e explicasse ao mundo que no G20 todo mundo foi favorável a esta solução", disse à imprensa o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também se disse favorável a uma solução de dois Estados. "Todos queremos que este conflito termine o mais rápido possível, mas devemos nos assegurar (...) de que não deixe condições que só vão repetir o ciclo de violência", disse Blinken. "Estamos trabalhando aqui com muitos sócios em um marco que possa produzir paz e segurança duradouras (...) Isto quer dizer que Israel esteja integrado na região, com relações normais com países-chave, com garantias firmes para sua segurança e um caminho concreto para um Estado palestino", acrescentou, segundo a transcrição de sua intervenção a portas fechadas na quarta-feira. Segundo o jornal americano The Washington Post, os Estados Unidos e vários países árabes trabalhavam em um plano global de paz com um calendário para a fundação de um Estado palestino, uma vez encerrada a guerra atual entre Israel e Hamas em Gaza.

Sem entrar em detalhes, Borrell disse esperar que "nos próximos dias" se materialize uma iniciativa árabe. A solução, acrescentou o europeu, tem que ser "em acordo com os Estados Unidos e com o mundo árabe".

Os pronunciamentos na reunião no Rio ocorrem um dia depois de o Parlamento israelense aprovar por ampla maioria uma resolução contra qualquer "reconhecimento unilateral de um Estado palestino", que segundo o texto, equivaleria a recompensar "o terrorismo sem precedentes" do Hamas. "Não recompensaremos o terrorismo com um reconhecimento unilateral, em resposta ao massacre de 7 de outubro, do mesmo modo que não aceitaremos soluções impostas", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após a aprovação do texto.