G20: Não interessa ao Brasil viver num mundo fraturado, diz Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, afirmou na tarde desta quinta-feira, 22, que os chanceleres do G20 voltarão a se reunir em setembro, em paralelo à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, para aprofundar o debate iniciado pelo grupo no evento realizado nesta quarta e quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Vieira fez um pronunciamento à imprensa ao fim do segundo dia de trabalho da reunião de chanceleres do G20 e demais países convidados, na Marina da Gloria, no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. No primeiro dia, quarta-feira, 21, foi discutido o papel do grupo em relação às tensões e conflitos em curso no mundo atualmente. No segundo dia, nesta quinta-feira, 22, os representantes debateram a necessidade de uma reforma na governança global. "Não interessa ao Brasil viver em um mundo fraturado", declarou.

O ministro brasileiro explicou que, dentro dos encontros do G20, normalmente há apenas uma reunião anual de chanceleres, mas a atual presidência brasileira do grupo sugeriu a realização de uma segunda reunião, aberta à participação de representantes de todos os países integrantes da ONU, para ampliar o debate sobre os temas discutidos no Rio de Janeiro. O chanceler brasileiro acrescentou que a proposta de voltar a reunir o grupo de ministros à margem da Assembleia Geral da ONU, foi "muito bem recebida" pelo fórum das 20 maiores economias do mundo.

"Vai ser uma reunião com participação dos membros do G20, mas aberta a todos os membros da ONU que queiram se pronunciar para que haja um amplo debate sobre os temas que foram o centro desta reunião de ontem e de hoje", declarou Vieira. "Será a primeira vez que o G20 se reunirá dentro da sede da ONU em sessão aberta para todos os membros da organização, para promover um chamado à ação em favor da reforma da governança global", destacou.