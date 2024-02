Fendi e Max Mara na mira de ativistas na Semana de Moda de Milão

Uma integrante do grupo PETA invadiu a passarela da Fendi na quarta-feira com um cartaz que dizia "Animais não são roupas". Nesta quinta-feira (22), vários grupos contrários ao uso de peles reforçaram a campanha, desta vez contra a Max Mara.

A marca poderia prescindir da pele, afirma Simone Pavesi da LAV. "É realmente uma questão de indiferença. Poderia resolver de uma temporada para outra", avalia, lamentando que a empresa se negue a discutir com as associações.

A Max Mara, que não apresentou peles no desfile desta quinta-feira, não respondeu às perguntas da AFP.

A campanha, que multiplica manifestações, publicações nas redes sociais, ligações telefônicas e e-mails, coincide com a temporada das Semanas de Moda em Nova York, Londres, Milão e Paris, que acontecem até 5 de março.

Esta operação conta com o apoio da Fur Free Alliance (Aliança sem Peles), composta por mais de 50 associações de proteção aos animais, entre elas a Humane Society International e a italiana Lega Anti-Vivisezione, (LAV) que mira a Max Mara desde o início do mês.

Nesta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, um balão com a mensagem "Max Mara Go Fur-Free" ("Max Mara, deixe de utilizar peles") sobrevoou a sede da empresa na região de Emilia-Romagna (norte).

Do lado de fora do desfile da Max Mara, Anna Kirichenko, de 32 anos, usa um gorro de esqui preto combinado com uma jaqueta preta de pele sintética.

"Há tantas alternativas (à pele verdadeira). Não gosto do cheiro da morte", comenta.