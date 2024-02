EUA e navio aliado derrubam seis drones de huthis iemenitas

Em dezembro, os Estados Unidos criaram uma força multinacional de proteção marítima no Mar Vermelho e, ao lado do Reino Unido, lançou ataques contra os huthis.

Os Estados Unidos afirmaram ter derrubado, nesta quinta-feira (22), seis drones de ataque dos rebeldes huthis iemenitas no Mar Vermelho, com a ajuda de um barco aliado.

Desde então, os insurgentes atacam navios vinculados aos Estados Unidos ou ao Reino Unido.

Segundo o comando militar americano para o Oriente Médio, Centcom, "entre as 4h30 e 5h30, hora de Saná, de 22 de fevereiro, aviões americanos e um barco militar da coalizão derrubaram seis drones explosivos de ataque dos huthis apoiados pelo Irã no Mar Vermelho".

Eram "dirigidos provavelmente contra navios militares americanos e da coalizão e representavam uma ameaça iminente", acrescentou em um comunicado.

Contudo, o Centcom não revelou de qual país era o barco da coalizão, mas a Marinha francesa anunciou anteriormente que uma de suas fragatas havia destruído dois drones oriundos do Iêmen na noite de quarta-feira.

O comando americano indicou também que "entre as 8h30 e 9h45 (hora de Saná), os huthis lançaram dois mísseis balísticos antinavio a partir do sul do Iêmen em direção ao Golfo de Áden".

"Os mísseis atingiram o MV Islander, uma cargueiro com bandeira de Palau e de propriedade britânica, deixando feridos e provocando danos menores", detalhou o Centcom.